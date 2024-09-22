القوات الإسرائيلية اقتحمت مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله وأمرت بإغلاقه 45 يومًا

أعلنت قناة "الجزيرة" أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت مكتب "الجزيرة" في رام الله، وأمرت بإغلاقه 45 يومًا بموجب أمر عسكري، ثمّ قامت بمصادرة الأجهزة والوثائق كافّة في المكتب، ومنعت العاملين فيه من استخدام سيّاراتهم، وأوقفت بثّ القناة".

وأوضحت أنّ "قوّات الاحتلال حاصرت المبنى الّذي يضمّ مكتب "الجزيرة" في رام الله، وعملت على اقتحامه بعد تفجير باب المبنى الحديدي، كما أطلقت قنابل الغاز في محيط مكتب القناة المحاصر ودوار المنارة".

من جهته، أشار مدير مكتب "الجزيرة" في رام الله وليد العمري، إلى أنّ "جنود الاحتلال مزّقوا صورة الزّميلة الشّهيدة شيرين أبو عاقلة على واجهة مكتب رام الله، وخرّبوا محتوياته"، لافتًا إلى أنّ "الأمر العسكري بإغلاق مكتب "الجزيرة" في رام الله، سبقه تحريض من وزراء ومسؤولين إسرائيليّين ضدّ القناة".

ويأتي اقتحام وإغلاق مكتب "الجزيرة" في رام الله، بعد 4 أشهر من إغلاق مكتب القناة في القدس.