"حزب الله": استهدفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، قامت المقاومة الإسلاميّة يوم الأحد 2024-9-22، باستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك ردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة الّتي استهدفت مختلف المناطق اللّبنانيّة؛ والّتي أدّت إلى سقوط العديد من الشّهداء المدنيّين".

بدوره، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "بخصوص الإنذارات قبل قليل في منطقة الشّمال، فقد تمّ رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخيّة من لبنان، حيث تمّ اعتراض معظمها، كما تمّ رصد سقوط قذيفة في المنطقة ويتمّ فحص الحادث".

وكانت قد ذكرت قناة "الجزيرة"، بعد منتصف اللّيل، أنّ "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شملت الجليل ومناطق عكا وحيفا والعفولة والناصرة".

مع الإشارة إلى أنّ أدرعي كان قد أفاد مساء أمس، بأنّ "نظرًا لتقييم الوضع وعمليّاتنا العسكريّة، أعلن وزير الدّفاع حالةً خاصّةً في الجبهة الدّاخليّة، ولذلك قمنا بتغيير سياسة الاحتماء في الجبهة الدّاخليّة من منطقة حيفا شمالًا وفق سياسة الاحتماء 2، الّتي تعني أنّه في منطقة حيفا وشمالًا يُسمح بإجراء فعاليّات تربويّة والخروج لمراكز العمل في الأماكن الّتي يمكن التوجّه فيها إلى مكان آمن في الوقت المناسب"، لافتًا إلى أنّه "قد تُطلق على مدى الزّمني القريب، قذائف صاروخيّة وتهديدات أخرى نحو الأراضي الاسرائيليّة".