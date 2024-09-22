أدرعي: اعتراض هدفَين جويَين مشبوهَين قادمين من العراق دون اختراق الأجواء الإسرائيلية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح، أنّه تمّ "اعتراض هدفَين جوّيَّين مشبوهَين في طريقهما من ​العراق​، من دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّ "الهدفَين لم يخترقا الأجواء الإسرائيليّة".

وكان قد ادّعى في وقت سابق اليوم، أنّ "بخصوص الإنذارات قبل قليل في منطقة الشّمال، فقد تمّ رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخيّة من لبنان، حيث تمّ اعتراض معظمها، كما تمّ رصد سقوط قذيفة في المنطقة ويتمّ فحص الحادث".