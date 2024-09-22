بعد صواريخ حزب الله.. إسرائيل تحظر نشر تفاصيل الهجوم عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

فرضت الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، حظرا على نشر تفاصيل حول الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على شمال إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وحلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قبل قليل، في سماء جنوب لبنان، وذلك ردا على رشقة الصواريخ التي أطلقتها لبنان في الساعات الأولى من اليوم اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وشنت الطائرات الحربية غارات إسرائيلية على بين زوطر ودير سريان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض معظم المقذوفات التي أطلقت من لبنان اتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل قليل، فيما سقوط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق.

وأكد الجيش، أنه رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

واندلعت النيران في أكثر من منطقة في شمال إسرائيل جراء سقوط صواريخ انطلقت من جنوب لبنان.

وقالت تقارير إعلامية، إن ‏حزب الله اللبناني، أطلق أكثر من 100 صاروخ تجاه الجليل الأعلى وجنوب حيفا، في شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضرب نحو 290 هدفا في جنوب لبنان مساء أمس السبت.

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت مساء السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة غارات جديدة على جنوب لبنان.