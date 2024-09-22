إصابة شخص جراء سقوط شظية من صواريخ حزب الله في الجليل الأسفل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه تم إصابة شخص جراء سقوط شظية من أحد الصواريخ التي أطلقها حزب الله اتجاه إسرائيل تحديدا في الجليل الأسفل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في منطقة الشمال، جرى رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض معظم المقذوفات، وسقط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق بالحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد، أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الإرهابية الخاصة به.