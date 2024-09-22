«العشرين» توافق على الدفع لإصلاح مؤسسات «الحوكمة العالمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - برازيليا (الاتحاد)

وافقت دول مجموعة العشرين على الدفع باتجاه إجراء إصلاحات للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والعديد من البنوك العالمية، عقب مفاوضات استمرت شهراً ونصف. ووفقاً لمسودة بيان، من المقرر إطلاق دعوة يوم الأربعاء المقبل لإجراء الإصلاحات، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين اقترحته البرازيل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم على جهد مشترك لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية التي أنشأت قبل 80 عاماً، وعكست حقيقة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وجاء في المسودة أن البيان الذي سوف يصدر خلال اجتماع مجموعة العشرين والذي سوف يكون مفتوحاً أمام كل دول الأمم المتحدة الأعضاء، «هناك إدراك متنام أن الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في حاجة ملحة للإصلاح».

وجاء في مشروع البيان: «من الضروري أن تحدث تلك المؤسسات هيكلها الحوكمي وممارساتها لتمثل تنوع عضويتها بشكل أفضل وتحسين قدرتها على التصدي لشبكة اليوم من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».