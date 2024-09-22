النشرة: الطيران الاسرائيلي المسير اغار على دفعتين مستهدفا بلدة الضهيرة

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الاسرائيلي المسير اغار على دفعتين مستهدفا بلدة الضهيرة. ولفت الى تحليق مستمر للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني على ارتفاع متوسط.

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