يديعوت: جدعون ساعر يعلن تخليه عن قبول حقيبة الدفاع خلفا لغالانت

أبلغ النائب في الكنيست الاسرائيلي جدعون ساعر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بتخليه عن قبول تولي حقيبة وزارة الدفاع، وذلك بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن إمكانية إقالة يوآف غالانت وتعيين ساعر عوضا عنه.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن ساعر “أبلغ نتانياهو تخليه عن ملف وزارة الدفاع، وأنه ليس معنيا بخلافة يوآف غالانت في حال إقالته من منصبه”.

وتداولت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، من بينها هيئة البث وقناة 12، أنباء تفيد بنية نتانياهو إقالة غالانت بسبب الخلافات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى في قطاع غزة، وتعيين ساعر عوضا له.

وأخيرا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدم في المفاوضات بين نتانياهو وساعر لضمه إلى الحكومة وتولي حقيبة الدفاع مكان الوزير الحالي يوآف غالانت.

وكان ساعر الذي ينتمي لحزب “الليكود” الذي يتزعمه نتانياهو، جزءا من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على غزة، لكنه انسحب منها في آذار الماضي بسبب عدم ضمه لمجلس الحرب حينها.