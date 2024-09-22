شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: الرؤية المصرية ترتكز على حفظ استقرار المنطقة وأمنها والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن شن إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت يعد تصعيد خطير يجر المنطقة إلى صراعات كبيرة تنذر بحرب إقليمية.

واعتبر الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن قيام إسرائيل بهذا التصعيد يهدد كل الجهود المصرية التي بدأت منذ بداية الحرب على غزة من أجل استعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، باعتبارها ركيزة الرؤية المصرية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي بالمنطقة.



وأضاف عناني أن التصعيد الإسرائيلي ينسف كل جهود الوساطة ويضع الولايات المتحدة وكل المساندين لإسرائيل في موقف لا تحسد عليه أمام العالم كله.



وأشار الحزب إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الجبهة الشمالية من أجل حسابات انتخابية إسرائيلية داخلية غير مقبولة ويجب على الأطراف التحلي بالمسئولية وعلى كل دول العالم التحرك لوقف هذا التصعيد.

وأكد الحزب دعمه للموقف المصري الرسمي بمساندة الشعب اللبناني، والتي ترتكز على ضرورة المحافظة على الأمن اللبناني واستقراره واحترام سيادته.