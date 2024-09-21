مصر تحذّر: التصعيد يهدد بحرب إقليمية شاملة في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت مصر، مساء اليوم السبت، من دخول منطقة الشرق الأوسط في حرب إقليمية شاملة بسبب التصعيد الحالي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن القاهرة "تتابع، بقلق بالغ، التصعيد الخطير".

وجددت مصر التحذير من أن هذا التصعيد "يضع المنطقة في مفترق طرق خطير، وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حربا إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها".

وأكدت مصر إدانتها لكافة الأعمال الأحادية، ولاستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وجددت القاهرة تأكيدها "على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار أن ذلك هو السبب الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة".