أوكرانيا تعلن قصف منشأتين عسكريتين في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها قصفت مستودعين عسكريين يستخدمان بشكل خاص لتخزين الذخائر في جنوب وغرب روسيا، أحدهما موقع "رئيسي" للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.

أظهرت الصور، المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية، انفجارات ضخمة وسحبا هائلة من الدخان.

كانت السلطات الإقليمية في كراسنودار (جنوب غرب) أمرت، في وقت سابق، بعمليات إجلاء بعد اندلاع حريق تسببت به طائرة أوكرانية مسيرة، وقالت سلطات تفير (غرب) أيضا إنها تعرضت لهجوم.

وقصف الجيش الأوكراني وأجهزة الأمن، مستودع "تيخوريتسك" في منطقة كراسنودار، بحسب بيان نشر على تطبيق "تلغرام".

وقال الجيش الأوكراني إن المستودع واحد من "أكبر ثلاث قواعد لتخزين الذخيرة" و"موقع رئيسي" للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.

وأعلنت كييف أيضا أنها ضربت ترسانة في قرية "أوكتيابرسكي" في منطقة تفير، ما أدى إلى "حريق وانفجار".

الأربعاء، أعلنت أوكرانيا تدمير مستودع للصواريخ البالستية والقنابل الجوية وذخائر مدفعية في منطقة تفير الروسية في "توروبيتس" على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة موسكو.

من جهتها، أفادت السلطات الإقليمية في تفير عن "هجوم كبير بطائرات بدون طيار"، موضحة، عبر تطبيق "تلغرام"، أنّه "تمّ إخماد حريق في المكان الذي سقط فيه حطام مسيّرة" في "توروبيتس"، من دون ذكر مستودع الأسلحة.