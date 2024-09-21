جنبلاط بحث مع البخاري في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير السعودي وليد البخاري، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات، والبحث في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

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