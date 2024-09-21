شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: إطلاق مبادرات ريادة الأعمال من منتدى شباب العالم دفعة قوية لهذا الملف والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالمبادرات المختلفة التي أطلقها منتدى شباب العالم خلال نسخه السابقة ومنها إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا الخطوة بأنها تمثل "دفعة قوية" لهذا الملف الهام والحيوي والذي يمثل ركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف عبد العزيز أن إطلاق المبادرة بالتعاون مع مبادرة “ابدأ” لتطوير الصناعة المصرية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والدولية في مقدمتها مؤسسة حياة كريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية يمثل ترجمة عملية للتكامل بين كافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن ملف ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما أسماه "الوسيلة الذهبية" لمعالجة العديد من مشاكل مصر الاقتصادية مع ضرورة توفير البيئة الملائمة لنجاح الشركات الناشئة في مصر، داعيًا القائمين على المبادرة إلى ضرورة العمل على كافة عناصر بيئة ريادة الأعمال، سواء بالدعم التدريبي والتأهيلي لرواد الأعمال أو بالدعم المالي من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تفعيل تلك المبادرة بصورة سريعة لتوفير ما أسماه بـ "المناخ الآمن والجاذب" للاستثمار في الشركات الناشئة وما يمثله ذلك من حد بشكل كبير من "هجرة الشركات الناشئة المصرية" إلى بعض الدول في الإقليم، فضلًا عن تعزيز وجذب الاستثمارات وحاضنات الأعمال العالمية لدعم ذلك القطاع في مصر.