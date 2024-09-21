أردوغان يتهم إسرائيل بالتخطيط لتوسيع حرب غزة.. وإيران لا تخطط لانتقام مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة/طهران - (د ب أ)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل، اليوم السبت، بالتخطيط لنشر الحرب في غزة بالمنطقة الأوسط نطاقا.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الهجمات على لبنان في الأيام الأخيرة أثبتت مخاوفنا بشأن خطط الإدارة الإسرائيلية لنشر الحرب في المنطقة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن المنطقة تواجه "أزمة هائلة"، متهما إسرائيل "بتنفيذ هجمات مثل مجموعة إرهابية"، في إشارة إلى الانفجارات الأخيرة التي استهدفت أجهزة نداء ولاسلكى يستخدمها حزب الله في لبنان والتي تُعزى على نطاق واسع إلى إسرائيل.

ووصف أردوغان هجمات إسرائيل على لبنان بأنها "استفزاز" لتنفيذ "أيديولوجية صهيونية راديكالية".

ومن جهتها، أدانت إيران، التي تعتبر الداعم الرئيسي لحزب الله، بشدة اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل، ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران، كحليف لحزب الله، لا تخطط لعمل انتقامي مباشر.

وأوضح أن "الحادث هو شأن يتعلق بحزب الله، وسوف يظهر بالتأكيد رد فعل مناسب في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

ووصف عراقجي اغتيال عقيل أمس الجمعة بأنه "عمل إجرامي يائس من قبل النظام الصهيوني"، وأضاف أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود وتحاول الآن "جر المنطقة بأكملها إلى المستنقع بمثل هذه الجرائم".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن إيران ستدفع من أجل إدانة دولية لـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية لمنع تفاقم الوضع بشكل أكثر خطورة في الشرق الأوسط.

وفي برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن ألمانيا تشعر بالقلق من أن يؤدي تصاعد النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى انتشار الفوضى في الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى دمار "كارثي".

وأضاف: "يجب ألا يتحول النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى اشتعال إقليمي".

وأوضح: "ستكون لهذا عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، سيكون الدمار الناتج عن مثل هذا التصعيد كارثيا".