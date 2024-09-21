الصومال يتهم إثيوبيا بنقل أسلحة إلى ولاية بونتلاند ذاتية الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لعملية نقل الأسلحة "غير القانونية" من طرف الحكومة الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند شمالي البلاد، مبدية قلقها إزاء تصرفات أديس أبابا وتدخلاتها السافرة.

واعتبرت الصومال أن وصول شاحنتين تحملان أسلحة من إثيوبيا إلى مناطق ولاية بونتلاند شمال البلاد، انتهاكا خطيرا لسيادتها، داعية أديس أبابا إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وناشدت وزارة الخارجية الصومالية، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا الانتهاك وتعزيز الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.