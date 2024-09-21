عبد العاطي ونظيره الجزائري يبحثان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعا ثنائيا، اليوم السبت، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول الوزيران آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذا التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية.

واستعرض عبد العاطي ما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره.

كما شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من ليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل الأفريقي.

وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بما يخدم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.