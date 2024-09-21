شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره والان مع تفاصيل الخبر

عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة،ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

يتناول منتدى شباب العالم ثلاثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وجاء المحور الأول السلام أيمانا بدور الشباب في نشر وتحقيق السلام، ولذلك نعمل -المنتدى-على إعداد القادة الذين يبنون ويحافظون على السلام، والقادرين على إحداث اختلاف في العالم الذي نعيشه، وذلك من خلال عزيمتهم في إحداث التغيير، والتكامل بين السلام والأمن لبناء عالم أفضل.

وأكدت إدارة المنتدى أن المحور الثانى الإبداع جاء إيمانا بأن الابتكار والإبداع أصبح وريادة الأعمال من الأدوات الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ولذلك أصبح هناك حاجه إلى إيجاد أدوات جديدة مبتكرة لرسم المستقبل.

وعن المحور الثالت أشارة إدارة المنتدى إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتصدر أولويات كل أمة، وخاصة التنمية المستدامة. هناك العديد من الموضوعات التي تندرج تحت هذا المحور، الذي يتم تطويره باستمرار، ومن المهم ان تكون طموحات وامال وافكار الشباب حاضره لتحقيق تلك التنمية.

يُذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الخمسة السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



