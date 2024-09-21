خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الدينية، أن قصة سيدنا لوط والمعركة الأخلاقية بينه وبين قومه هي أول معركة أخلاقية تدور بين نبي وقومه في التاريخ البشري، موضحا أن المثير والمدهش في الموضوع تقريبا أنها تعكس حياة كل المجتمعات.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن قصة سيدنا لوط مع قومه تعكس حياة الفضيلة والرذيلة والصراع بين الخير والشر والعبث الشيطاني وشيوع الفاحشة في المجتمع والسكوت عن الفاحشة، فضلا عن عقوبة رضا المجتمعات بالفساد المنتشر عند بعض الناس أو المجتمعات الأخرى.

وتابع: "قصة سيدنا لوط لها سياق جميل ولازم تفسير تحليلي وبياني لما ورد عنها في القرآن الكريم والمواطن التي ورد فيها ذكر القصة في القرآن، وقصة لوط وردت في القرآن حوالي 27 مرة والمراد من ذكر القصة أنها قصة تنذر وتحذر وتبين مواضع معينة.