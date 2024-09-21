مسؤول أمريكي: مسؤولون بالبيت الأبيض تساءلوا إلى أي مدى يجب دعم إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن مسؤولين في البيت الأبيض تساءلوا إلى أي مدى يجب دعم إسرائيل، كما أعربوا عن إحباطهم بسبب تصرفات إسرائيل في لبنان.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن سبب الإحباط هو أن تصرفات إسرائيل تزامنت مع جهود مضنية دامت شهورا للتوصل لاتفاق، موضحا أن أصواتا بإدارة الرئيس جو بايدن تتساءل "لماذا نساعد إسرائيل إذا كانت هي من جلبت هذا الوضع لها".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن مسؤولين بالبيت الأبيض يعتقدون أن استراتيجية إسرائيل الأوسع في لبنان غير واضحة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن إسرائيل تظن أن ضرب أعدائها بقوة سيردعهم لكن التاريخ يدل أنها لا تفهم الرسالة.