حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - حزب الله يستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا ، في الأراضي المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.