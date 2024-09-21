حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع الرمثا في الأراضي المحتلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - حزب الله يستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا ، في الأراضي المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏