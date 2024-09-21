سرايا القدس تنعى إبراهيم عقيل ورفاقه

ياسر رشاد - القاهرة - نعت سرايا القدس القائد في حزب الله " الحاج إبراهيم عقيل" ورفاقه القادة والمجاهدين، والذين ارتقوا في غارةٍ صهيونيةٍ نفذها طيران العدو الإسرائيلي، تجاه ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة .

وقالت سريا القدس في بيان عبر حسابها: بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية "ابراهيم عقيل" الحاج عبد القادر - ورفاقه الشهداء.

إبراهيم عقيل ورفاقه، ارتقوا في غارةٍ صهيونيةٍ نفذها طيران العدو الصهيوني تجاه ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة 20/09/2024م، الموافق 17 ربيع الأول 1446هـ، بعد رحلة حافلة بالجهاد والمقاومة شارك خلالها مجاهداً وقائداً في تأسيس العمل الإسلامي بلبنان وقيادة العمليات البطولية خلال التصدي لاجتياح العدو الصهيوني لبيروت.

وأشار البيان، إلى أن إبراهيم عقيل، تدرج بالعمل في مجمل العمليات والمعارك التي خاضها إخواننا في حزب الله منذ التأسيس، ليكون بذلك أحد أعمدة المقاومة الإسلامية في لبنان، وأحد رموز وقادة محور المقاومة الذين كان لهم إسهامات بارزة على صعيد تطوير قدرات حزب الله، ودعم المقاومة الفلسطينية.

وأكدت سرايا القدس، أن العدو الصهيوني قد اقترف باغتيال القائد الكبير" الحاج ابراهيم عقيل" ورفاقه القادة والمجاهدين جريمة حمقاء ستطارده اللعنات وتغرق كبرياءه وتكسر شوكته.

استشهاد القادة دليل على صدق الجهاد وإخلاص العمل

وأضافت سرايا القدس، أن استشهاد القادة وتقدمهم الصفوف دليل على صدق الجهاد وإخلاص العمل، وأن وسام الشهادة الذي منحه الله للشهداء بعد هذه الرحلة الطويلة الممتدة في مقارعة العدو الصهيوني هي جائزة الله لعباده المخلصين المجاهدين الأبرار.

وأردفت: عهدنا في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية بمواصلة طريق القدس "طريق الشهداء"، والاستمرار في جهادنا ودفاعنا عن فلسطين ومقدساتها حتى تحرير كامل التراب من دنس الصهاينة الغاصبين.