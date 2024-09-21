ميقاتي يُلغي سفره إلى نيويورك.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلغاء سفره الى نيويورك المقرر في إطار تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو".

وأضاف: "إلّا أنّه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان قرّرت العدول عن السفر، واتّفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرّك الديبلوماسي الخارجي الملحّ في هذه المرحلة".

لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر

كما جدّد ميقاتي التأكيد، في بيان، على أنّ "لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها".

وطالب "المجتمع الدولي والضمير الإنساني باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة، كما طالب بـ"إقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية".