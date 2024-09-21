مصر تدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت مصر، اليوم السبت، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء في إعادة الإعمار الفورية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام، ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة تحقق السلام الدائم في المنطقة، مشيرةً إلى دورها الريادي في الوساطة لوقف العدوان على غزة.

وشددت مصر على أن تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يتم إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة والقوانين الدولية.