مخابرات المجر تستجوب الرئيسة التنفيذية لشركة مرتبطة بأجهزة البيجر المنفجرة في لبنان

اعلنت الحكومة المجرية اليوم إن أجهزة المخابرات في البلاد استجوبت الرئيسة التنفيذية لشركة "بي.إيه.سي" كونسلتينغ، ومقرها بودابست، المرتبطة بأجهزة الاتصال اللاسلكية "البيجر" التي يستخدمها أعضاء حزب الله وانفجرت الأسبوع الماضي.

واوضح المكتب الصحفي الدولي التابع للحكومة المجرية في بيان، إن أجهزة المخابرات المجرية تجري تحقيقاتها منذ يوم الأربعاء، وإنها استجوبت بارسوني أرشيدياكونو عدة مرات.

وأصدر المكتب الصحفي الدولي بيانه نقلا عن مكتب حماية الدستور، وهو من وكالات المخابرات المجرية.

وأكد مكتب حماية الدستور ما جاء في بيان للحكومة صدر في وقت سابق، قال إن أجهزة البيجر المستخدمة في التفجيرات الجماعية لم تكن موجودة في المجر قط.

واعلنت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في وقت سابق إن "بي.إيه.سي" كونسلتينغ "شركة وساطة تجارية، ليس لها أي موقع سواء للتصنيع أو للعمليات في المجر".

وذكرت شركة "غولد أبوللو" التايوانية لتصنيع أجهزة البيجر، إن طراز الأجهزة المستخدمة في انفجارات لبنان من صنع شركة "بي.إيه.سي" كونسلتينغ، مضيفة أنها منحت الشركة علامتها التجارية فقط ولم تشارك في إنتاج الأجهزة.

واوضحت كريستيانا بارسوني أرشيدياكونو (49 عاما) مالكة شركة "بي.إيه.سي" كونسلتينغ ورئيستها التنفيذية لشبكة "إن.بي.سي" نيوز الأسبوع الماضي، إنها "لم تصنّع أجهزة البيجر"، مضيفة أنها كانت "الوسيط فقط".