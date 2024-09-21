اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم، إنه يشعر بالقلق حيال التصعيد بين إسرائيل ولبنان، لكنه أوضح أن قتل إسرائيل قياديا كبيرا في حزب الله يحقق العدالة.

كانت هذه تفاصيل خبر سوليفان: التصعيد بين إسرائيل ولبنان مثير للقلق والعدالة تحققت في الهجوم على حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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