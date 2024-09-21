حزب الله: استهداف المقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 المقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصليات من صواريخ الكاتيوشا".