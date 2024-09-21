افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه بعد اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة ستعمل وحدة من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير صاروخ اسرائلي سقط في وقت سابق من قبل ظهر اليوم في خراج بلدة حاصبيا في ظل اجراءات أمنية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين خاصة من هم في نقاط قريبة من مكان التفجير.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وحدة من الجيش ستعمل على تفجير صاروخ اسرائيلي غير منفجر في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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