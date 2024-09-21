شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولى العهد السعودى بحلول اليوم الوطنى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع أبناء الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام.

وقال رئيس الوفد في بيان التهنئة :"باسمي وباسم حزب الوفد، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية..و نتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق في ظل قيادتكم الحكيمة."

وتابع: "في هذا اليوم المجيد، نحتفل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بعيدهم الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والرخاء وأن تستمر العلاقات الأخوية التي تربط مصر والسعودية هي مصدر فخر واعتزاز لنا."

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول العربية، خاصة وأن مصر تعتز بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالسعودية، وتسعى دائماً إلى تعزيزها في شتى المجالات.