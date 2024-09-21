أردوغان: أبدينا رغبتنا للقاء الرئيس السوري لتطبيع العلاقات وننتظر رد دمشق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق.

واوضح أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع الرئيس الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق". وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأنه تم تكليف وزير الخارجية هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يعقد في دولة ثالثة.