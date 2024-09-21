اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان درونات اسرائيلية تلقي مواد حارقة وتشغل الاحرش بين بلدة القليلة والحنية. وافادر مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف أطراف بلدتي كفرشوبا وشبعا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا قبل قليل، وتضرر العديد من المناطق الحرجية في المناطق المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: درونات اسرائيلية تلقي مواد حارقة وتشغل الاحرش بين بلدة القليلة والحنية وقصف اطراف بلدتي كفرشوبا وشبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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