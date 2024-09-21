شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: "بداية" تتكامل مع المبادرات الرئاسية للارتقاء بمعيشة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مبادرة بداية تمثل أحد أجنحة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعملها في ضوءها الحكومة لتوفير حياة كريمة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن المواطن تحملًا أعباءً كثيرة وعلى الحكومة أن تخفف من معاناته بتفعيل تلك المبادرات التي تأتي بتوجيهات رئاسية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف "صقر"، في تصريحات له، أن مستوى جودة حياة المواطن المصري في حاجة لأن ترتقي به الحكومة، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة بداية، التي يمكن اعتبارها "بداية جديدة" لحياة تليق بشعار "الجمهورية الجديدة" التي أطلقتها الدولة، فلا يمكن أن يكون هذا شعار دولتنا في وقت يأن فيه المواطن بسبب سياسات حكومية غير رشيدة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مبادرة بداية تضاف لسلسلة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للنهوض بحياة المواطنين، مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" و"ابدأ"، مشيرًا إلى أن كل تلك المبادرات تتكامل معًا من أجل حياة أفضل المواطن المصري.

وذكر أن ما يميز مبادرة بداية أنها خطوة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان، كما أنها تقدم حلولًا متكاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، وذلك عبر تحسين مستوى التعليم، وتعزيز الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال.