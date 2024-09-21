شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر دائما تقود جهود الوساطة الدولية لتجنب خطر اندلاع الحروب الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتهدئة النزاعات المتأججة في المنطقة، وخاصة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه التحركات تأتي في إطار دعم عملية السلام والحيلولة دون انجرار المنطقة نحو حرب مدمرة، مضيفًا أن مصر دأبت على تنبيه المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف هذه الصراعات الخطيرة التي تهدد الشعوب العربية.

وأشار الجندي في بيان له اليوم، إلى أن مصر تعدّ من أبرز الفاعلين الإقليميين في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار وحل النزاعات من خلال سياسة خارجية تقوم على الدبلوماسية المتوازنة.

وتابع بأن الموقف المصري كان دائمًا واضحًا في دعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وكذلك الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في ليبيا، السودان، سوريا، واليمن، بهدف حماية الشعوب ووقف نزيف الدماء.

وأضاف المهندس حازم الجندي أن مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، تنشط في المؤتمرات والمنتديات المعنية بدعم السلام، وتشارك بفعالية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما أشار إلى دور مصر البارز في الوساطة بين الدول الأفريقية المتنازعة، ودعمها لمبادرات التنمية المستدامة كركيزة لتحقيق الاستقرار.

وأشاد الجندي بتاريخ مصر الطويل في دعم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال وساطاتها الدبلوماسية ومساندتها لجهود المصالحة الوطنية في الدول المتنازعة.