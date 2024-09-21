زيلينسكي يعتزم تقديم "خطة النصر" لبايدن الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سوف يقدم "خطة النصر" الأوكرانية للرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحين الرئاسيين الأسبوع المقبل، وإعلانها بشكل عام للحلفاء وآخرين.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين أمس الجمعة، أن "خطة النصر، هذا الجسر لتعزيز أوكرانيا، يمكن أن تسهم في عقد اجتماعات دبلوماسية مستقبلية مثمرة بشكل أكبر مع روسيا، ويجب أن تراها روسيا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الخطوط العريضة للمقترح تشمل ضمان مكانة أوكرانيا في "الهندسة الأمنية" العالمية لتعزيز قدراتها التسليحية وتطورها الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر إلقاء كلمة أوكرانيا في المناقشات العامة يوم الأربعاء، ثم ينطلق إلى واشنطن للقاء بايدن.

ومن المنتظر أيضا أن يجري زيلينسكي محادثات مع المرشحة الديمقراطية للرئاسة، نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وأعضاء رئيسيين بالكونجرس.