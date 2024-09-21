أحرق جسدها.. أب يقتل ابنته بعد وصلة تعذيب في الخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، مصرعها على يد والدها بعد اعتدائه عليها بالضرب والتعذيب حتى الموت للهوها خارج المنزل، بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية.

جرى ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن المعلومات من شرطة قسم الخصوص بورود بلاغ بوفاة طفلة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع طفلة تدعى "حنين. م"، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عاما.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفلة داخل شقة كانت تعيش فيها بصحبة والديها بدائرة القسم وبها آثار تعذيب وحروق.

وتبين من التحريات والبحث أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى "محمد. ع"، تباع وأنه قتلها للهوها خارج المنزل.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.