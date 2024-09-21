إيران تدين اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل في غارة إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران/نيويورك- (د ب أ)

أدانت إيران بشدة الاغتيال المستهدف لإبراهيم عقيل، القيادي العسكري بحزب الله، في غارة إسرائيلية ببيروت.

ولكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران، وهي حليف قوي لحزب الله، لا تعتزم الإقدام على فعل انتقامي مباشر.

وأشار عراقجي إلى أن الأمر يعد شأنا يخص حزب الله، وأن الحركة سوف تتخذ رد فعل ملائما في الوقت المناسب، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية في رسالته: "النضال والمقاومة حتى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيستمران بقوة أكثر وذلك بفضل تضحيات مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان وعلى امتداد المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف: "مرة أخرى أثبت الاحتلال أنه لا يلتزم بأي معايير أخلاقية أو قانونية حتى لو كلف ذلك تعريض أمن المنطقة والعالم للخطر"، بحسب مهر.

وقال عراقجي: "في وقت وصولي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعتبر أن من واجبي أن أكون صوت الشعبين الفلسطيني واللبناني الباسل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، اليوم السبت، سقوط 31 "شهيدا" بينهم ثلاثة أطفال وسبعة نساء حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة.