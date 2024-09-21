بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الناخبون في سريلانكا، الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويحق لنحو 17 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي تشهد تنافس 38 مرشحاً على منصب الرئيس.