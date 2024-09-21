بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الناخبون في سريلانكا، الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويحق لنحو 17 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي تشهد تنافس 38 مرشحاً على منصب الرئيس.
ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الناخبون في سريلانكا، الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويحق لنحو 17 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي تشهد تنافس 38 مرشحاً على منصب الرئيس.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية