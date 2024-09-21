اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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