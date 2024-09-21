اللواء عثمان عرض الاوضاع مع ابي رميا واستقبل رئيسة جمعية "بيروت ماراثون"

عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مع النائب سيمون ابي رميا، للأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل عثمان رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل، حيث اطلع على التحضيرات الإدارية واللوجستية لسباق OMT بيروت ماراثون . وشكرت الخليل، عثمان، على "التعاون والدعم الدائمين في جميع النشاطات التي تقوم بها الجمعية"، مؤكدة "أهمية الشراكة بين قوى الأمن الداخلي وبين الجمعية".

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