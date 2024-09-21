الاشتراكي: ما ترتكبه اسرائيل يحفّزنا جميعاً على بذل المزيد لتعزيز التضامن الوطني

استنكرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، استهداف المدنيين والاطفال، مشيرة الى أن "مرة جديدة يعطي العدو الإسرائيلي الدليل الدامغ على همجيّته، ويكشف اعتداءه أمس على الضاحية الجنوبية طبيعته العدوانية اللاإنسانية باستهدافه دون أي رادع المدنيين والأطفال، متخطياً كل الخطوط، متفلتاً من أي ضوابط".
واذ توجه الحزب في بيان، بـ"التعزية من المقاومة كما من جميع عائلات الشهداء الذين قضوا"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى". وأكد "أن ما يرتكبه العدو الإسرائيلي يحفّزنا جميعاً على بذل المزيد لتعزيز التضامن الوطني والوقوف بوجه حربه التي تطال كل اللبنانيين دون استثناء".
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