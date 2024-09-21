اعلنت الشرطة الإسرائيلية، "سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى نجم عنه اندلاع حرائق في مناطق مختلفة".
كما افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد".
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