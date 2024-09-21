أدرعي: الجيش الاسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الاسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في لبنان".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جوياً مستهدفا بسلسلة غارات مرتفعات جبل الريحان اطراف المحمودية وادي برغز مجرى الليطاني ولبايا وصولا لاطراف البقاع الغربي، وقد سمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب.