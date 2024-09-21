أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جوياً مستهدفا بسلسلة غارات مرتفعات جبل الريحان اطراف المحمودية وادي برغز مجرى الليطاني ولبايا وصولا لاطراف البقاع الغربي، وقد سمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في مناطق متعددة بالجنوب والبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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