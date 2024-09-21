اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى وقوع أضرار في مبنى بمنطقة راموت نفتالي عقب القصف الأخير من لبنان.
بدورها، تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن اندلاع العديد من الحرائق في منطقة الجليل نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.
واعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق نحو 25 صاروخا من لبنان واندلاع حرائق في ثلاثة مواقع إسرائيلية.
ولفتت قناة "الجزيرة" الى دوي صفارات الإنذار في مناطق المنارة وشمال الجولان السوري المحتل، ودوي صفارات الإنذار في عرب العرامشة بالجليل الغربي.
وافادت بتصاعد الدخان من الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: أضرار في مبنى بمنطقة راموت نفتالي وعديد من الحرائق ودوي صفارات الانذار عقب اطلاق صواريخ من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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