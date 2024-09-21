أوكرانيا: روسيا تهاجم زابوروجيا بـ322 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بـ322 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف فيدوروف – حسبما نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم: “خلال اليوم الماضي، شن الروس 322 ضربة على ثماني مستوطنات في منطقة زابوروجيا ونفذت القوات الروسية غارة جوية على بياتيختكي”، موضحا أن 157 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع هاجمت مناطق، هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالا توكماشكا وليفادني ومالينيفكا.

وأوضح أنه تم قصف هوليايبول وروبوتينا وليفادني ونوفواندريفكا بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 15 مرة.

وورد 55 بلاغا عن تدمير مبان سكنية ومنشآت للبنية التحتية، ولم يصب المدنيون بأذى.

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