الهيئة اللبنانية للعقارات دعت الى معاينة جميع الابنية الملاصقة للمباني المتضررة في الضاحية

دعت الهيئة اللبنانية للعقارات الى "معاينة جميع الابنية الملاصقة للمباني المتضررة والمهدمة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

واشارت في بيان الى أن "في حزن شديد لما يتعرض له لبنان من عدوان غاشم وانتهاكات لسيادته والذي ينال من المدنيين الابرياء الآمنين في بيوتهم وخصوصا في عدم إحترام معايير القانون الدولي الانساني الذي يحظر استهداف المدنيين بما في ذلك البنية التحتية، نناشد جميع المعنيين حرصا على سلامة وأمن المواطنين ان تتم معاينة جميع الابنية الملاصقة للمباني المتضررة والمهدمة بفعل العدوان وإجلاء المواطنين، والتاكد من سلامة الابنية الملاصقة ومتانتها".

كما ناشدت المواطنين "عدم الوقوف قرب المباتي المتضررة وافساح المجال لفرق الدفاع المدني والامنيين للقيام بواجبهم حرصا على سلامتهم وامنهم".

واسفت أن "وضع المباني المهددة بالسقوط في ارتفاع تصاعدي هستيري من جراء الازمات والحروب الى قدم عهد الابنية وغياب الصيانة عنها بسبب الايجارات القديمة وبسبب التغير المناخي والمخالفات".

وطالبت بـ"تسريع عملية المسح الجدي للابنية المهددة بالسقوط التي تجاوزت عشرات آلاف المباني الآيلة بالسقوط حرصا على سلامة وأمن المواطنين ويكفينا أزمات وكوارث في حقنا كشعوب".