تأجيل حفل افتتاح واحة وزراء الثقافة العرب في موقع حديقة البطاركة بتوجيهات من الراعي

أصدرت رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث بياناً أشارت فيه الى انه "بتوجيهات من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبالتشاور مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بعد التقدم منه بمشاعر التعزية العميقة والتضامن الأخوي، قد تمّ تأجيل حفل افتتاح واحة وزراء الثقافة العرب في موقع حديقة البطاركة، الديمان- وادي قنوبين، الذي كان مقرراً بعد ظهر الأحد 22 أيلول الحالي".

وأوضحت الرابطة أنها "تحسّساً بالأوضاع الوطنية القائمة قد ألغت كل المحطات والمظاهر الإحتفالية من نشاط 22 أيلول المذكور، وأبقت على محطات دينية راعوية في حديقة البطاركة والكرسي البطريركي في الديمان ترفع خلالها الصلوات عن أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى نية شفاء المصابين واحلال السلام في لبنان والمنطق".