زيلينسكي: لم تمنحنا سلطات أميركا ولا بريطانبا الإذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لم يحصل بعد على إذن من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية تصعيد الوضع".
واوضح ان "لم تمنحنا أميركا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية" وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك. وأضاف "أعتقد أنهم يخشون التصعيد".
وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصا الرئيس الأميركي جو بايدن، يخشى رد فعل روسيا.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قرارا مماثلا سيعني أن "دول الناتو في حالة حرب مع روسيا".
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