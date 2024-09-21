محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يبدأ هشام عكاشة تولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك مصر- ثاني أكبر بنك حكومي على مستوى بنوك مصر- خلفا لـ"محمد الإتربي" لمدة 3 سنوات بداية من غدا الأحد بعد انتهاء فترة ولايته على رئاسة البنك الأهلي المصري 10 سنوات متتالية، وفق قرار الدكور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتبادل رئيسا بنكا الأهلي ومصر مناصبهما، ليحل محمد الإتربي رئيسا تنفيذيا بالبنك الأهلي خلفا لـ"هشام عكاشة"، وفق قرار رئيس الوزراء.

كان رئيس الوزراء العام الماضي أصدر قرارا بمد مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر عاما بشكل استثنائي حتى اعتماد القوائم المالية لعام 2023.

واعتمدت الجمعية العمومية الخميس الماضي القوائم المالية للبنك الأهلي بتحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب بقيمة 70.7 مليار جنيه.

كما تم اعتماد قوائم بنك مصر بتحقيق صرافي ربح 52.9 مليار جنيه، وفق بيان صادر للبنكين.

مؤشرات البنك الأهلي خلال رئاسة هشام عكاشة

في فبراير 2013 تم تكليف هشام عكاشة الذي كان يشغل وقتها نائب رئيس البنك الأهلي بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة- بعد استقالة طارق عامر من رئاسة البنك وقتها- حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 7/8/2013 بتكليفه بمنصب رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي المصري وتم اختياره في 31 مارس 2014 كنائب لرئيس اتحاد بنوك مصر بالإضافة إلى شغله مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات.

وخلال فترة توليه رئاسة البنك الأهلي المصري وصل إجمالي المركز المالي إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بمبلغ 633 مليار جنيه في يونيو 2013.

كما تجاوز إجمالي الودائع 4.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بمبلغ 313 مليار جنيه في يونيو 2013.

ماذا نعرف عن هشام عكاشة الرئيس التنفيذي الجديد لبنك مصر؟

- هشام أحمد عكاشة- نجل أستاذ الطب النفسي المعروف د. أحمد عكاشة- حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم حاسبات آلية عام 1990 وماجستير إدارة عامة 1992 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- التحق بالعمل بالبنك العربي المحدود لمدة 15 سنة ليصل إلى رئيس عام مخاطر الائتمان بعد أن تدرج في الأعمال والمسؤوليات بالأعمال المصرفية من التسويق الائتماني مروراً بتمويل المشروعات.

- حصل خلال سنوات العمل على العديد من الدورات المتخصصة أهمها تقييم المشروعات وإدارة المخاطر من المعاهد المتخصصة بجامعة هارفارد الأمريكية وشارك مع فريق التدريس في تقديم البرنامج في عدد من الدورات.

- التحق بالبنك المركزي المصري في أكتوبر 2007 في إطار برنامج إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي كوكيل محافظ مساعد مشرفاً على الرقابة المكتبية بالرقابة والإشراف على البنوك والتي تتولى مراقبة أداء واستقرار البنوك العاملة بالجهاز المصرفي وتحليل نقاط الضعف والقوة بها تحوطاً للمخاطر أو أي تهديدات لضمان استقرارها ومراكزها المالية.

- في 14 أبريل 2008 تم تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري في إطار خطة تفعيل إعادة هيكلة وإصلاح البنك حيث تولى عدة ملفات أهمها تسويات المديونيات المتعثرة.

- أشرف على إعادة هيكلة وتفعيل قطاعات المخاطر ما بين مخاطر الائتمان والعمليات وسوق أسعار الصرف والعائد والسيولة من خلال مجموعة مختارة من الكفاءات لضمان جودة المحفظة وإجراءات العمل.

- تولى المتابعة والإشراف على قطاع العمليات المصرفية حيث تمكن بالاستعانة بالخبرات والكفاءات بالبنك من تحقيق مردود إيجابي على تطوير خدمات البنك وخدمة عملائه.

- واكب ذلك إشرافه على فريق عمل متميز لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بالبنك مما أحدث طفرة في استجابة واستقرار الأنظمة والانتقال إلى بيئة عمل جديدة بالأجهزة والبرمجيات قادرة على استيعاب المشروعات القومية وخطط النمو المستهدفة للبنك بالسوق المصرفي.

- أصبح التطوير وإعادة هندسة إجراءات العمل ثقافة راسخة في بيئة العمل لمواكبة أحدث المتغيرات في مجال العمل المصرفي.

ويضم تشكيل مجلس إدارة بنك مصر الجديد:

- عصام الوكيل: رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي".

- حسام عبد الوهاب: نائب الرئيس التنفيذي.

-أحمد عيسى: نائب الرئيس التنفيذي.

-أشرف بكري: عضو غير تنفيذي.

- محمود ممتاز: عضو غير تنفيذي.

- أحمد رحاب: عضو غير تنفيذي.

- ميرنا عارف: عضو غير تنفيذي.

- خالد قنديل: عضو غير تنفيذي.