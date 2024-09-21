بنسبة 7% .. عودة جزئية للمدارس في الإسكندرية وانتظام الدراسة الأحد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انتظمت الدراسة جزئيا في عدد من مدارس الفترتين الصباحية والمسائية بالإسكندرية، بنسبة 7% من إجمالي المدارس بالمحافظة، اليوم السبت، فيما تعود الدراسة في كافة المدارس غدا الأحد.

وبلغ عدد المدارس التي بدأا الدراسة بها اليوم 222 مدرسة، فيما تنتظم الدراسة بشكل كامل، غدا، في نحو 2805 مدرسة بجميع المراحل التعليمية.

ووجهت مديرية تعليم الإسكندرية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري بداية، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ووجه مدير مديرية التعليم في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام لطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.