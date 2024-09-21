بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه بالتعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2360 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3034 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3540 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4046 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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